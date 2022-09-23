Глава Якутии призвал вернуть ошибочно мобилизованных граждан

Глава Якутии Айсен Николаев поручил местным органам усилить взаимодействие с военными комиссариатами, чтобы исключить случаи призыва граждан, которые не подлежат мобилизации.

«Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась», - цитируют его российские СМИ.

Он отметил, что в Якутии есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться.

«Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16-ти лет. Чтобы исключить такое, поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами», - сказал он.

Напомним, что в России 21 сентября по указу Владимира Путина объявлена частичная мобилизация. Минобороны сообщало, что призовут 300 тыс. резервистов.