В Иране впервые прокомментировали блокировку интернета

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил в телеинтервью, что доступ к интернету в стране ограничен «для поддержания безопасности и спокойствия людей», назвав данную меру «естественной».

«Принцип ограничения – это ответственность участников беспорядков, которые вызывают это ограничение. Эта ситуация является временной и будет продолжаться до тех пор, пока не будут обеспечены средства разведки и безопасности», - сказал Вахиди.

Иранский министр также выразил мнение, что протесты в Иране «организованы и не связаны с Махсой Амини (студентка, гибель которой вызвала широкомасштабные протесты в Иране)».

«Некоторые люди использовали этот вопрос как предлог для создания беспорядков в стране», - считает Вахиди.

Он также заявил, что по окончании беспорядков с нарушителями «разберется судебная система».