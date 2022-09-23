Шарль Мишель за выдачу гуманитарных виз россиянам

Глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью изданию Politico поддержал инициативу о выдаче гуманитарных виз россиянам, избегающим мобилизации.

«Я согласен с мыслью, что мы должны очень быстро взаимодействовать и координироваться, потому что эта частичная мобилизация – новый факт», - цитирует Мишеля издание.

Политик добавил, что он открыт для консультаций с коллегами по Евросоюзу на тему того, каким образом можно осуществить эту инициативу.