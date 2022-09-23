Булгакова уволили с должности замминистра обороны России

Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение, в связи с переходом на другую работу. Вместо него на этот пост назначен Михаил Мизинцев, сообщило Минобороны России.

Отметим, что генерал армии Дмитрий Булгаков был замглавы Минобороны с 2008 года. Какую должность он теперь займет, в военном ведомстве не уточнили.

Назначенный вместо него Михаил Мизинцев до этого занимал пост начальника Национального центра управления обороной.