США и Афганистан отныне не союзники
Президент США Джо Байден заявил, что лишил Афганистан статуса основного американского союзника вне НАТО, сообщают зарубежные СМИ.
«Настоящим я отменяю определение Афганистана как основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО», – отмечается в президентском меморандуме для госсекретаря.
США объявили Афганистан одним из своих крупнейших союзников в июле 2012 года. В августе 2021 года американские войска были выведены из республики.
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