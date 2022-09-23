Шольц ищет замену российскому газу
Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал поездку по странам Аравийского полуострова, где планирует встретиться с правителями Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Основной темой переговоров будут поставки энергоносителей, сообщает Deutsche Welle.
Сегодня в Джидде немецкий канцлер проведет переговоры по вопросам поставок энергоносителей с главными представителями королевской семьи Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. На следующий день Шольц встретится с правителями Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.
«В ходе двухдневной поездки канцлера, сопровождаемого деловой делегацией из ведущих представителей немецкого бизнеса, Берлин надеется подписать конкретные соглашения в энергетической сфере», - пишет издание.