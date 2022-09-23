У Зеленского раскритиковали Иран

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал решение Ирана продать России современные беспилотники, так называемые дроны-камикадзе.

«Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации», - заявил он в Twitter.

Напомним, что на юге Украины российские войска активизировали воздушные атаки с применением иранских дронов-камикадзе «Шахид-136».