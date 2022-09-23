Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:03

Если судить по сообщениям прессы, то США и Иран ненавидят друг друга настолько, что «даже кушать не могут». Но история с Зангезурским коридором и целый ряд других эпизодов позволяют предположить, что все не так однозначно в американо-иранском «зазеркалье». Никогда на официальном уровне Тегеран не отказывался от тезиса о том, что США – это Большой Сатана. С той же последовательностью Вашингтон утверждал, что главная его цель – это свержение нынешнего режима в Иране. Американские обвинения в адрес Исламской Республики во всех мыслимых грехах происходят постоянно, а сжигание флагов США на любом массовом мероприятии стало в Иране уже народной традицией, вроде запускания фейерверков.

США – лидер западного мира. Иран – претендует на то, чтобы возглавить ось сопротивления этому миру. Антагонизм между ними предопределен, постоянно демонстрируется международному сообществу, чего, казалось бы, скептикам еще надо? Вот только если мы с тобою, читатель, кратко посмотрим историю американо-иранских отношений после Исламской революции – то будем откровенно удивлены. Если не сказать – шокированы. 1979 год. Исламская революция в Иране и начало вторжения СССР в Афганистан. Для тогдашнего режима в Тегеране, при всех его внутренних сложностях, выбор между Большим и Малым Сатаной проблем не составил – он полностью поддержал позицию США, и уже к 1983 году проиранская шиитская «Большая восьмерка» в Афганистане – не путать с суннитской «Большой семеркой» – активно принимала участие в партизанской борьбе против советских войск. Тщательно скрывая при этом, что часть вооружений и финансирования она получает от США.

1984-1985 год. Становление Исламской Республики Иран, война Тегерана с Багдадом, очередной пик антиамериканизма в иранском обществе. И в то же время формируется сеть «Иран-контрас», когда на средства, вырученные от продажи иранцам при посредничестве израильтян (!) современных по тем временам ракетных систем, американцы финансировали отряды оппозиции в Никарагуа.

С американской стороны состав участников этой схемы представлял просто сливки тогдашнего глубинного государства США. Тут и Эллиот Абрамс – помощник государственного секретаря США, и министр обороны Каспар Уайенбергер, и адмирал Джон Пойндекстер – советник президента США по национальной безопасности. Менее известны участники с иранской стороны, и только в последнее время всплыли архивные документы, в которых говорится, что в сделке участвовали и нынешний Верховный лидер Али Хаменеи, и ныне покойный экс-президент Ирана Рафсанджани, люди в иранской элите, мягко говоря, далеко не последние. «Хорошо»,- скажет читающий эти строки скептик. – «Вот только давно это было, сейчас в ирано-американских отношениях все кардинальным образом изменилось, никакого глубинного сотрудничества там теперь и близко нет». Да ничего подобного! Десятые годы XXI века стали периодом настоящего рассвета «странных совпадений» глубинных государств Ирана и США в различных регионах. Свержение талибов во время американской интервенции в Афганистан, события в Ираке 2016 года, атаки иранских прокси Израиля и Саудовской Аравии в периоды, когда у этих американских партнеров обострялись отношения с Вашингтоном… В любом из этих событий было столько совпадений американо-иранских интересов, что любой непредвзятый аналитик заподозрил бы – дело здесь нечисто, что ситуация выглядит «все страньше и страньше», как говорила попавшая в Зазеркалье девочка Алиса из сказки Льюиса Кэрролла.