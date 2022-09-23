Джейхун Байрамов о преимуществах Зангезурского коридора для Китая и Европы

«Транспортный узел, формирующийся путем открытия коммуникаций и реализации Зангезурского коридора, обеспечит кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой». Об этом на 46-й ежегодной министерской встрече «Группе 77 плюс Китай» в ООН на тему «Ликвидация продовольственного, топливного и финансового кризисов и пути достижения Целей устойчивого развития» заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, после разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном, восстановления территориальной целостности Азербайджана в регионе возникли новые реалии.