Боррель: к ядерным угрозам от России нужно относится серьезно

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель в интервью BBC заявил, что к ядерным угрозам от России нужно относиться серьезно.

По его словам, объявление мобилизации в России и попытки аннексии Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей является «опасным моментом».

«Российская армия» была загнана в угол, и реакция Путина – угроза использования ядерного оружия – это очень плохо», - отметил дипломат.

Он отметил, что достижение мира в Украине должно случиться при сохранении территориальной целостности и суверенитета страны, иначе в будущем будет еще одна война.

«Что касается заявлений Путина о возможной готовности применить ядерное оружие, то их нужно воспринимать серьезно», - сказал Боррель.