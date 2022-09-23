Иран пообещал «ответить» Украине
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Иран примет ответные меры на решение Украины понизить уровень дипломатического представительства, пишут российские СМИ. Ранее МИД Украины лишил аккредитации посла Ирана в Киеве из-за сообщений о возможной продаже России иранских беспилотников.
«Тегеран примет необходимые меры в ответ на этот демарш. Мы советуем Киеву воздерживаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между Украиной и Ираном», – сказал Чафи.
23 сентября МИД Украины лишил аккредитации посла Ирана в Киеве и сократил число посольских сотрудников. Решение связано с сообщениями СМИ и Белого дома о том, что Иран продал России беспилотники.