Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам
Венгрия продолжит выдавать визы россиянам. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто российским СМИ.
Чиновник отметил, что «уважает» решения стран, которые ввели визовые ограничения. «Но обсуждать их – не моя работа. Мы такого решения не принимали. Почему мы должны это делать? Мы продолжим выдавать визы гражданам России», - подчеркнул министр.
Сийярто заверил, что Будапешт продолжит выдавать визы, несмотря на отзыв соглашения об облегчении визового режима. «Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы», - сказал он.