Венгрия продолжит выдавать шенгенские визы россиянам

Чиновник отметил, что «уважает» решения стран, которые ввели визовые ограничения. «Но обсуждать их – не моя работа. Мы такого решения не принимали. Почему мы должны это делать? Мы продолжим выдавать визы гражданам России», - подчеркнул министр.

Сийярто заверил, что Будапешт продолжит выдавать визы, несмотря на отзыв соглашения об облегчении визового режима. «Это более сложная и немного более долгая процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не означает, что мы не выдаем визы», - сказал он.