Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему туркменистанскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю дня независимости этой страны.
Основу азербайджано-туркменских отношений составляет воля наших народов, связанных общими нравственными ценностями, религиозными и культурными корнями, исторически живших в условиях дружбы и взаимопонимания. Отрадно, что наши двусторонние и многосторонние отношения за последние тридцать лет развивались по восходящей линии и вышли на нынешний уровень стратегического партнерства. Мы придаем особое значение всестороннему развитию наших отношений», - говорится в тексте письма.