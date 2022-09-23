Страны G7 сочли мобилизацию в России «шагом к эскалации»
Страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) осудили проведение Россией референдумов на украинских территориях.
«Запад никогда не признает итоги фиктивного голосования», - говорится в заявлении государств, опубликованном на сайте Белого дома.
Действия Москвы нарушают Устав ООН и международное право и противоречат верховенству права, а референдумы не имеют юридической силы и нелегитимны, считает «Большая семерка». Кроме того, государства осудили объявление в России мобилизации, назвав ее «шагом к эскалации».