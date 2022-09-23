Шахрияр Мамедъяров и Мери Арабидзе стали победителями первого международного турнира в Шуше

Сегодня участники играли в блиц: 9 туров, каждый из которых состоял из двух партий с контролем времени 3 минуты плюс 2 секунды за каждый сделанный ход.

Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира. В сумме соревнований по рапиду и блицу он набрал 26 очков из 36-ти возможных и занял 1-е место.

2-е место у иранца Пархама Магсудлу (24,5 очка), 3-е – у индийца Сантоша Гуджрати Видита (23,5).

Теймур Раджабов с 20,5 очка расположился на 4-й позиции.

В женском турнире борьба шла до последнего тура. На 1-е место претендовали грузинки Нана Дзагнидзе и Мери Арабидзе. В результате победила Арабидзе, набравшая 24 очка. У Дзагнидзе 23,5 очка. На 3-м месте расположилась турчанка Кюбра Озтюрк Оренли (20 очков).

Лучшей среди наших стала Гюльнар Мамедова, в активе которой 19 очков.

Победитель мужского соревнования получит 15 тысяч долларов, женского – 10 тысяч.