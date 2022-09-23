В России ввели уголовную ответственность за сдачу в плен
Президент России Владимир Путин утвердил внесение изменений в Уголовный кодекс (УК) РФ, согласно которым периоды мобилизации и военного положения признаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Также, согласно изменениям, вводится лишение свободы за отказ военных от участия в боевых действиях, наказание до 10 лет лишения свободы для военных за добровольную сдачу в плен и до 15 лет лишения свободы за дезертирство в период мобилизации или военного времени.