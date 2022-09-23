В России захотели авиасообщения с Северным Кипром

Одна из российских компаний обратилась в Управление гражданской авиации Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) с заявкой на организацию прямых авиарейсов из России, сообщил агентству Anadolu президент ТРСК Эрсин Татар. При этом он не назвал имени перевозчика.

По его словам, российская компания изучает ответ властей Северного Кипра.

Эрсин Татар также сообщил, что окончательного решения по вопросу организации авиасообщения с РФ пока не принято, работа в этом направлении продолжается.