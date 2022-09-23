Так, при участии специалистов Государственной противопожарной службы МЧС в селе Синджанбояд Шабранского района (Северный региональный центр), школе № 234 имени Э.Алиева Хазарского района (Бакинский региональный центр), селах Маликчобани и Чархан Шамахинского района (Северо-Западный региональный центр), селе Хил Гусарского района (Северный региональный центр), селе Баджираван Бардинского района ( Карабах ский региональный центр), селе Йенигюн Агстафинского района (Гянджинский региональный центр), в средней школе № 4 города Евлах (Аранский региональный центр), городском яслях-детском саду № 47 города Сумгаит (Сумгаитский региональный центр) проведены просветительские мероприятия.

Соответствующими учреждениями МЧС проведен ряд мероприятий с целью просвещения населения о правилах поведения, связанных с чрезвычайными ситуациями.

Целью мероприятий было доведение до граждан актуальных знаний о необходимых правилах поведения, связанных с возможными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

На мероприятиях была дана подробная информация о классификации чрезвычайных ситуаций, типичных для страны чрезвычайных ситуациях, в том числе о причинах возникновения пожаров и необходимых правилах поведения в это время. Были разъяснены и наглядно продемонстрированы правила применения первичных средств пожаротушения.

Подробные ответы на вопросы были даны в ходе интерактивных мероприятий.