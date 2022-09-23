Из-за мобилизации в Минобороны России позвонили 200 тысяч раз
«Более 200 тыс. звонков поступило на горячую линию Минобороны по вопросам, связанным с частичной мобилизацией». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.
По его словам, во все региональные call-центры разосланы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Всем руководителям субъектов поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни.
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