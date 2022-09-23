У освобожденных из плена бойцов «Азова» критическая анорексия

«Освобожденные из плена военные находятся в шокирующем состоянии – почти все 215 человек имеют крайнюю степень анорексии». Об этом заявила глава патронатной службы «Азова» Елена Толкачева, сообщает Украинская правда.

По словам Толкачевой, есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных.

«Наши ребята обессиленные, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней», - сказала она, добавив, что всем им сейчас оказывают должную медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении.