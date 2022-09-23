Закир Гасанов и Хулуси Акар провели переговоры

В субботу, 24 сентября, состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

В ходе разговора, З.Гасанов подробно проинформировал своего коллегу об оперативной обстановке, возникшей после предпринятых азербайджанской армией решительных мер против последних провокаций вооруженных сил Армении, а также о работах, проведенных в области армейского строительства.

Х.Акар особо отметил, что сегодня Турция, как и всегда, поддерживает Азербайджан и всегда на его стороне.

Также в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецкого военного сотрудничества.