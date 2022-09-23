Украинская армия готовится к беспрецедентной танковой атаке
Поскольку Россия, проводящая на оккупированных территориях Украины «референдумы», начала мобилизацию, украинская армия готовится к беспрецедентной танковой атаке. Как пишут российские источники, она начнется уже в ближайшие недели в направлении либо Херсонской, либо Луганской областей.
В настоящее время на фронте идут локальные бои, в ходе которых ВСУ пытаются продвинуться в административных границах Луганской области. По сообщениям российских телеграм-каналов, фактически окружен город Лиман в Донецкой области, ожидается, что в ближайшие дни он перейдет под полный контроль украинской армии.
Напомним, что ранее ВСУ нанесли контрудар в районе Харьковщины и, разгромив 10-тысячную группировку российской армии, сумели вернуть большую часть области.
В ходе боев было захвачено большое количество военной техники, в том числе, танков, точное количество которых пока не установлено.
Согласно публикации агентства Bloomberg, в руки ВСУ попало несколько десятков российских танков. Один из украинских военнослужащих сказал корреспонденту агентства, что их количество близко к двумстам. При этом, правда, он не уточнил, в каком техническом состоянии они находятся.
Сообщается, что, помимо десятков Т-80, украинцам достались также несколько современных танков Т-90. Столь внушительная «добыча» захваченной в Харьковской области бронетехники позволила ВСУ расширить масштаб контрнаступательных операций.
Как известно, украинцы неоднократно, особенно, в последнее время просили союзников о срочных поставках современных танков для решающего контрнаступления на северо-востоке страны. Однако западные государства медлят с ответом, о чем пишет издание Politico со ссылкой на несколько достоверных источников.
По словам собеседников издания, Киеву необходимы американские танки M1 Abrams и немецкие «Леопарды». Однако, представители национальной безопасности США и Германии не спешат удовлетворять эту просьбу, ссылаясь на серьезные проблемы с обучением и логистикой.
«Дело в том, - пишет Politico, - что американские танки M1 Abrams очень сильно отличаются от бронетехники советского производства, которую эксплуатирует Украина».
Так, генерал в отставке Бен Ходжес, бывший главнокомандующий армией США в Европе, отметил, что для управления танком M1 необходима длительная подготовка, не говоря уже о том, что эта боевая машина потребляет слишком много топлива.
«Это вам не автомобиль напрокат взять, к этому танку много чего прилагается, - подчеркнул Ходжес в разговоре с корреспондентом Politico. – Достаточно посмотреть сегодня на танковую роту армии США – за ней каждый день следуют тысячи галлонов топлива».
По словам одного из источников газеты, для участия в боевых действиях в Украине значительно больше подходят немецкие «Леопарды», напоминающие по своим техническим характеристикам советские танки. Но Берлин, как известно, неоднократно отклонял запрос Киева на поставку танков, а немецкий министр обороны Кристин Ламбрехт сообщила на днях о договоренности ФРГ с партнерами по НАТО «не предпринимать таких действий в одностороннем порядке».
Как пишет Politico, Бундестаг на днях не поддержал резолюцию о срочных поставках Украине танков и другой тяжелой бронетехники, производимых концернами ФРГ. Как утверждают депутаты Бундестага, отправив данную технику в Украину, Германия значительно ослабит свою безопасность.
Кроме того, по мнению германских парламентариев, отправка немецкой техники в зону военных действий существенно поднимет и без того высокий градус накала в регионе, а также может привести к полному разрыву отношений Германии с Россией. Ко всему прочему, Берлин, буквально, неделю назад уже отправил для нужд ВСУ две установки реактивного залпового огня РСЗО MARS II и полсотни бронеавтомобилей.
Тем временем, Словения приняла решение отправить Украине из своего арсенала десятки легких боевых танков М-55. Эти машины являются аналогами советских Т-55, но имеют более современную броню и двигатели, а также систему управления огнем. Единственная проблема - у ВСУ нет снарядов для 105-мм пушек, которым оснащены словенские М-55.
В этой связи журнал Military Watch подчеркивает, что резервы советских танков Т-72 в государствах Восточной Европы, входящих в НАТО, исчерпаны – почти все они уже переданы Украине.