Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:18

Поскольку Россия, проводящая на оккупированных территориях Украины «референдумы», начала мобилизацию, украинская армия готовится к беспрецедентной танковой атаке. Как пишут российские источники, она начнется уже в ближайшие недели в направлении либо Херсонской, либо Луганской областей. В настоящее время на фронте идут локальные бои, в ходе которых ВСУ пытаются продвинуться в административных границах Луганской области. По сообщениям российских телеграм-каналов, фактически окружен город Лиман в Донецкой области, ожидается, что в ближайшие дни он перейдет под полный контроль украинской армии.

Напомним, что ранее ВСУ нанесли контрудар в районе Харьковщины и, разгромив 10-тысячную группировку российской армии, сумели вернуть большую часть области. В ходе боев было захвачено большое количество военной техники, в том числе, танков, точное количество которых пока не установлено. Согласно публикации агентства Bloomberg, в руки ВСУ попало несколько десятков российских танков. Один из украинских военнослужащих сказал корреспонденту агентства, что их количество близко к двумстам. При этом, правда, он не уточнил, в каком техническом состоянии они находятся. Сообщается, что, помимо десятков Т-80, украинцам достались также несколько современных танков Т-90. Столь внушительная «добыча» захваченной в Харьковской области бронетехники позволила ВСУ расширить масштаб контрнаступательных операций. Как известно, украинцы неоднократно, особенно, в последнее время просили союзников о срочных поставках современных танков для решающего контрнаступления на северо-востоке страны. Однако западные государства медлят с ответом, о чем пишет издание Politico со ссылкой на несколько достоверных источников. По словам собеседников издания, Киеву необходимы американские танки M1 Abrams и немецкие «Леопарды». Однако, представители национальной безопасности США и Германии не спешат удовлетворять эту просьбу, ссылаясь на серьезные проблемы с обучением и логистикой. «Дело в том, - пишет Politico, - что американские танки M1 Abrams очень сильно отличаются от бронетехники советского производства, которую эксплуатирует Украина».

Так, генерал в отставке Бен Ходжес, бывший главнокомандующий армией США в Европе, отметил, что для управления танком M1 необходима длительная подготовка, не говоря уже о том, что эта боевая машина потребляет слишком много топлива. «Это вам не автомобиль напрокат взять, к этому танку много чего прилагается, - подчеркнул Ходжес в разговоре с корреспондентом Politico. – Достаточно посмотреть сегодня на танковую роту армии США – за ней каждый день следуют тысячи галлонов топлива». По словам одного из источников газеты, для участия в боевых действиях в Украине значительно больше подходят немецкие «Леопарды», напоминающие по своим техническим характеристикам советские танки. Но Берлин, как известно, неоднократно отклонял запрос Киева на поставку танков, а немецкий министр обороны Кристин Ламбрехт сообщила на днях о договоренности ФРГ с партнерами по НАТО «не предпринимать таких действий в одностороннем порядке». Как пишет Politico, Бундестаг на днях не поддержал резолюцию о срочных поставках Украине танков и другой тяжелой бронетехники, производимых концернами ФРГ. Как утверждают депутаты Бундестага, отправив данную технику в Украину, Германия значительно ослабит свою безопасность.