Принимаются необходимые меры для выяснения причин пожара, который начался в районе села Юхары Ангилан Хызинского района, а затем в результате сильного ветра переместился в национальный парк Алтыагач, располагающийся вплотную к селу.

Таким образом, в результате проведенных предварительных расследований предполагается, что возгорание началось по той причине, что разведенный огонь не потушили.

Сотрудники Государственной противопожарной службы МВД Азербайджана осмотрели место возгорания, провели фотосъемку местности, получили показания свидетелей.