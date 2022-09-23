МИД Украины о «сожалениях» Ирана

«Иран должен немедленно прекратить поставки России оружия, которым она убивает украинцев, а не оправдываться фантазиями о «внешнем влиянии». Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказанные властями Ирана сожаления после лишения аккредитации посла в Киеве.

Напомним, что накануне МИД Украины лишил посла Ирана в Киеве аккредитации и потребовал сократить дипперсонал посольства в ответ на поставки иранских вооружений в Россию.

Сегодня, 24 сентября, Иран заявил, что сожалеет о решении Украины понизить уровень отношений и назвал это следствием «влияния третьих лиц, которые стремятся разрушить отношения между двумя странами».

Николенко ответил, что в этой истории единственной «третьей стороной» являются иранские беспилотники, которые Украина сбивает непосредственно в своем небе.