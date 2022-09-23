Джанни Де Бьязи о матче с Казахстаном, отсутствии Гара Гараева и своем контракте

Напомним, 22 сентября наша команда обыграла в Трнаве Словакию со счетом 2:1 и с 7 очками занимает 2-е место в группе, на очко опережая словаков. Казахстан с 13 очками обеспечил себе 1-е место.

«Когда строишь дом, нужно сначала построить фундамент. За один день это не делается, особенно если хочешь построить большой дом, - отвечает Де Бьязи на вопрос о том, сколько времени ему нужно для создания сильной сборной Азербайджана. – Первые четыре игры в нынешней Лиге наций мы тоже сыграли хорошо. Словакии в Баку вполне могли не проиграть, если бы защитники были более внимательными и если бы судья чуточку нам помог. С казахами в выездном матче превзошли их по ударам, но проиграли. У Беларуси тоже могли выиграть в Сербии.

Должен сказать, что Казахстан – очень боевая команда. Если завтра выиграем у нее, у нас будет 10 очков. Порой теряемся, теряем контроль над игрой. В целом мы на правильном пути.

Завтра будет очень сложная игра. Никто не ожидал в начале турнира, что казахи смогут занять 1-е место. Мне очень понравилась эта команда, она дважды обыграла словаков. Завтра нам будет очень тяжело. Но постараемся выиграть».

Большое внимание на пресс-конференции было уделено отсутствию в сборной футболиста «Карабаха» Гара Гараева. Де Бьязи не вызвал его в национальную команду, что многих удивило.

«Двери сборной для всех открыты, но могут и закрыться, - говорит главный тренер. – Если ты в сборной, то должен вести себя правильно. Если бы Гара спросил бы лично у меня, я бы ему ответил. Но он у меня не спрашивал. Я никогда не буду выносить сор из избы. Так мы никогда не станем большой командой. Эту тему обсуждают только желающие создавать интриги. Можно я буду управлять командой так, как считаю нужным?»

На вопрос о том, хочет ли итальянец продолжить работу в сборной Азербайджана, он ответил так: «Мой контракт завершается 30 сентября. Отвечу на этот вопрос 1 октября».

Эмин Махмудов сказал следующее:

«Мы очень хорошо сыграли против Словакии – сильной команды. В предыдущих некоторых играх нам или не везло, или играли не лучшим образом. Порой мы играли значительно ниже своего потенциала. Хорошо, что выиграли в последней игре. Это даст нам уверенность. Надеюсь, что продолжим нашу победную серию».