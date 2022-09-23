На российско-грузинской границе очередь из более 2 тысяч автомобилей

Более 2,3 тысяч автомобилей ожидают своей очереди для проезда через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией, сообщает в субботу пресс-служба МВД России по Северной Осетии.

«На сегодняшний день на территории республики наблюдается значительное скопление легковых транспортных средств, прибывших в Северную Осетию и ожидающих своей очереди для проезда через пункт пропуска Верхний Ларс – всего порядка 2 300 единиц. Госавтоинспекция республики рекомендует воздержаться от поездок за пределы России», - говорится в сообщении.