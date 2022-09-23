Московские бизнесмены встанут под ружье

Военный комиссариат Москвы обязал работодателей оповещать призывников о повестках и «неукоснительно и незамедлительно» вручать их, следует из документа ведомства, поступившего к российским СМИ.

В письмах, разосланных в московские компании, также указано, что организации должны оповещать работников о повестках и «обеспечивать возможность их своевременной явки по вызовам вне зависимости от служебных задач».

Военный комиссариат напомнил, что за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы грозит уголовное дело, «а к ответственности наряду с исполнителем привлекаются организатор, подстрекатель и пособник преступления.