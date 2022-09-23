Игроков сборной России опросили о годности к военной службе

Сборная России по футболу сегодня провела первый за 10 месяцев матч, обыграв в гостях национальную команду Киргизии в товарищеской встрече со счетом 2:1.

Как пишут российские СМИ, при пересечении границы футболистам задавали вопросы «о годности к военной службе, наличии военного билета» и т.д. В Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили данную информацию, заявив, что опросам подвергались не только футболисты.

В РФС также заявили, что обсуждают с Минспорта и Минобороны возможное получение брони от мобилизации для участников российских футбольных чемпионатов.