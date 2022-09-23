Веломарш, посвященный памяти шехидов провели сегодня в Баку. Его участниками стали как спортсмены-профессионалы – представители Азербайджанской велосипедной федерации и члены национальной сборной, так и ветераны – более 30 человек. Сам веломарш Федерация организовала в честь 27 сентября – Дня памяти. Первым делом его участники посетили Вторую Аллею почетного захоронения.

Веломарш стартовал от круга «Азнефть». Участники проехали по Приморскому бульвару и завершили свой маршрут перед Парком Военных Трофеев, где приняли участие в экскурсии. В завершение участников шествия пригласили на чаепитие, организованное в ресторане «Зафар».

В Федерации сообщили, что цель организации спортивного мероприятия – физическая реабилитация ветеранов, участников войны, а также пропаганда здорового образа жизни.