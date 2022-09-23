На сегодняшних акциях против мобилизации и войны с Украиной в России были задержаны более 730 человек (по данным на 21:00 по бакинскому времени), сообщают российские правозащитники. В Москве оказались задержаны минимум 337 человек, в Санкт-Петербурге – более 120, в Новосибирске – около 70.

Сообщается, что в Петербурге при задержании протестующих силовики использовали электрошокеры и дубинки.