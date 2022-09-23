Конгресс требует от Байдена исключить Россию из Совбеза ООН

В Конгрессе США считают, что Соединенные Штаты должны добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН, сообщает «Голос Америки».

По словам конгрессмена-республиканца в штате Пенсильвания Брайана Фицпатрика, члены группы поддержки Украины в Конгрессе планируют соответствующее двухпартийное обращение.

Он считает, что исключение РФ из Совбеза ООН в нынешней ситуации является правильным шагом и американские законодатели будут настаивать на его выполнении.

Конгрессмен-демократ от 5-го избирательного округа штата Иллинойс Майк Квигли также поддерживает исключение России из Совбеза и отмечает, что сегодня «Москва шантажирует все международное сообщество, держа в своих руках крупнейшую атомную электростанцию в Европе на территории Украины».