Мужчина в России поджег военкомат «коктейлем Молотова»

Ночью 24 сентября в городе Канске Красноярского края России произошел пожар в здании военкомата.

Как сообщают российские СМИ, пожар устроил местный пожилой мужчина. По данным Telegram-канала Baza, около 1:00 по местному времени неизвестный бросил бутылку с «коктейлем Молотова» в окно первого этажа. Пожар удалось потушить спустя 20 минут. В результате сгорела часть мебели в кабинете. Документы не пострадали.

О задержании кого-либо по факту пожара не сообщалось. Полиция ведет розыск.