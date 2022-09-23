Родители погибших армянских солдат намерены не пускать Пашиняна в «Ераблур»
Родители погибших в 44-дневной войне армянских военнослужащих выступили с заявлением, отметив, что не допустят, чтобы 27 сентября премьер-министр страны Никол Пашинян посетил военный пантеон «Ераблур».
Согласно заявлению, они с 23:00 26 сентября прибудут в «Ераблур», чтобы не допустить туда Пашиняна, который должен прибыть рано утром 27 сентября.
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