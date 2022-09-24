В Молдове задержан разыскиваемый в Азербайджане преступник
Пограничники Молдовы задержали гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске за мошенничество, передает point.md
Сообщается, что задержание произошло вчера, 23 сентября, в пункте пропуска Тудора в рамках процедуры контроля.
По данным пограничной службы, 34-летний азербайджанец прибыл в Молдову из Одессы. При проверке документов по базам данных было установлено, что он состоит в международном розыске. Властями Молдовы был выдан ордер на его арест за мошенничество.