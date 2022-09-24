Болгария ввела режим ЧС на границе с Турцией

В Болгарии ввели режим чрезвычайной ситуации в районах вдоль сухопутной границы с Турцией, передает Euronews.

Как объяснили местные власти, такой шаг вызван беспрецедентно тяжелой ситуацией с нелегальными мигрантами, которые в массовом порядке проникают на болгарскую территорию. Вдоль 200-километрового рубежа возведен забор с колючей проволокой, но это сооружение не останавливает нелегалов.

Патрулирование границы и контроль целостности забора затруднены плохой дорожной инфраструктурой. Чрезвычайная ситуация направлена в первую очередь на то, чтобы упростить ремонт дорог и заборов за счет резкого сокращения бюрократических процедур.

По данным МВД Болгарии, за неполные 9 месяцев этого года границу пытались пересечь 104 тысячи человек – в 3,5 раза больше, чем за весь прошлый год.