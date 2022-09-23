В Беларуси пообещали не наносить удар по Украине

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил журналистам, что его страна «не собирается наносить удар по Украине и выступает против использования любого оружия».

«Следует отметить, что мы вообще против использования любого оружия. Убежден, что всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы. Это то, о чем постоянно говорит наш президент (Александр Лукашенко)».

При этом министру задали уточняющий вопрос о возможности использования Россией территории Беларуси для нанесения ядерного удара по Украине.

«Опять же повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно быстрее. Мы не собираемся наносить удар», - ответил Макей.