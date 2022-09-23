Лавров: Зеленский виноват в проведении «референдумов» в Украине

«Президент Украины Владимир Зеленский своими высказываниями о жителях востока Украины сам положил начало процессу объявления «референдумов» о вхождении этих территорий в состав России». Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, когда в августе 2021 года Зеленский в одном из интервью громогласно заявил, что на востоке Украины живут даже не обязательно люди, а существа, и что если кто-либо на Украине из ее жителей считает себя русским, стремится говорить по-русски, то ради будущего своих детей и своих внуков таким людям он рекомендовал «убраться в Россию».

«Так что, если хотите, в общем-то он положил начало тому процессу, который сделал невыносимым проживание этнических русских на Украине и в итоге привел к тому, что были объявлены на территории этих областей, республик референдумы о присоединении к России», - сказал российский министр.