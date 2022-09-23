Джейхун Байрамов: Армения имитирует переговоры и не выполняет свои обязательства

«Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, развитие добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией ключ к миру на Южном Кавказе.

«Одновременно с развитием освобожденных территорий, Азербайджан инициировал процесс нормализации отношений с Арменией, основываясь на взаимном уважении территориальной целостности и независимости двух стран в рамках их границ», - сказал Байрамов.