Джейхун Байрамов: Армения имитирует переговоры и не выполняет свои обязательства
«Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, развитие добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией ключ к миру на Южном Кавказе.
«Одновременно с развитием освобожденных территорий, Азербайджан инициировал процесс нормализации отношений с Арменией, основываясь на взаимном уважении территориальной целостности и независимости двух стран в рамках их границ», - сказал Байрамов.
Он отметил, что Азербайджан неоднократно выступал с инициативой проработать мирное соглашение с Арменией и утвердил с данной целью соответствующую комиссию. В то же время, Азербайджан выразил готовность к работе над делимитацией границы с Арменией, разблокировке коммуникаций в регионе и созданию Зангезурского коридора.
«Армения все также придерживается практики имитации переговоров и вместо выполнения своих обязательств, часто прибегает к провокациям для срыва мирного процесса», - сказал он.