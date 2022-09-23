Пехлеви обратился к иранской оппозиции: Цель одна – спасти страну

Сын иранского шаха, наследный принц Шахзаде Реза Пехлеви в интервью тележурналистам призвал представителей силовых ведомств Ирана на фоне жесткого подавления протестов «сделать свой выбор, так как завтра понесут ответственность за свои действия».

«Люди (протестующие) говорят, что мы не собираемся мстить и принимаем вас (силовиков), но присоединяйтесь к нам и не защищайте систему. Вы должны сделать свой выбор сегодня, потому что завтра вы будут нести ответственность за свои действия».

Пехлеви также заявил, что протестующим «необходимо представить единое лицо оппозиции для международного диалога».

Он также подчеркнул необходимость солидарности между политическими группами: «Завтра у нас могут быть разные политические предпочтения в Иране, но на данном этапе у нас общая цель – спасти страну».