Джейхун Байрамов: Азербайджан не заинтересован в напряженности

«Надеемся, что Армения, наконец, конструктивно и искренне подключится к переговорам». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, несмотря на безрассудные действия Армении, Азербайджан проявил максимальную выдержку, добрую волю и искренность в восстановлении режима прекращения огня.

«После провокации ВС Армении 12-14 сентября 2022 года Азербайджан занимается устранением гуманитарных последствий и в этом контексте заявил о своей готовности в одностороннем порядке вернуть Армении останки погибших солдат и проинформировал Международный Комитет Красного Креста об этом», - подчеркнул Джейхун Байрамов.