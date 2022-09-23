Джейхун Байрамов: Азербайджан не заинтересован в напряженности
«Надеемся, что Армения, наконец, конструктивно и искренне подключится к переговорам». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН.
По его словам, несмотря на безрассудные действия Армении, Азербайджан проявил максимальную выдержку, добрую волю и искренность в восстановлении режима прекращения огня.
«После провокации ВС Армении 12-14 сентября 2022 года Азербайджан занимается устранением гуманитарных последствий и в этом контексте заявил о своей готовности в одностороннем порядке вернуть Армении останки погибших солдат и проинформировал Международный Комитет Красного Креста об этом», - подчеркнул Джейхун Байрамов.
Министр отметил, что Азербайджан не заинтересован и не может быть заинтересован в напряженности.
«На самом деле недавние боевые действия произошли вблизи районов, где после конфликта осуществляются масштабные инвестиции и проекты реконструкции. Кроме того, недавняя напряженность очень соответствует той картине, которую мы наблюдаем в Армении за последние 30 лет. Каждый раз Армения прибегает к серьезным провокациям, уходя от ответственности за принятие необходимых решений, чтобы совершить прорыв на решающем этапе. Я хотел бы, чтобы нынешнее руководство Армении не пошло по пути своих предшественников и не закрыло снова окно возможностей для мира и безопасности в регионе», - заявил глава ведомства.
Министр Байрамов подчеркнул, что Азербайджан полон решимости преодолеть любые угрозы своему суверенитету и территориальной целостности, а также безопасности своих граждан, и призвал Армению воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации.