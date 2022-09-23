Депутат оппозиционной парламентской фракции «Армения» Гегам Манукян на своей странице в соцсетях сообщил, что находившиеся в Армении двое членов Рабочей партии Курдистана (РПК) были переданы Турции (MİT).

По его данным, речь идет о членах террористической организации Атилле Чичеке и Хусейне Йылдырыме.

«Оказавшись на территории Армении, после вступившего в законную силу судебного приговора они были переданы властям Турции. Курдские источники сообщают, что оба террориста, имеющие псевдонимы «Лехенк» и «Алишер», были переданы турецкой секретной службе MİT», – написал депутат.

Согласно информации, Чичеку и Йылдырыму было предъявлено обвинение в незаконном пересечении через реку Аракс границы Армении 16 августа 2021 года и контрабанде в республику оружия и боеприпасов. Суд первой инстанции Сюникской области Армении в январе 2022 года приговорил Хусейна Йылдырыма и Аттилу Чичека к 7 годам тюремного заключения каждого и конфискации денежных средств.