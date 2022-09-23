Один из азербайджанцев, родом из Кюрдамира, который живет в городе Кубинка Московской области, рассказал корреспонденту «Радио Свобода», что его сын, гражданин России, был призван на службу. По его словам, в военкомате он узнал, что среди вызванных по повестке очень много выходцев с Кавказа и Средней Азии.

В непростой ситуации оказались азербайджанцы призывного возраста, проживающие в Российской Федерации и имеющие паспорта РФ: мобилизация, объявленная 21 сентября президентом Путиным, поставила их, практически, в безвыходное положение. Воевать в составе российской армии против Украины они не хотят, в то же время, их возможности покинуть страну, чтобы избежать мобилизации, предельно ограничены.

«Хочу отправить сына в Азербайджан, - говорит он. – Но билетов нет. В ближайшие дни улететь не получится, сказали, что прямой рейс будет только 29 сентября, да и то за 77.353 рубля (2.100 манатов – ред.) Причем, нет никаких гарантий, что сына не задержат в аэропорту, у стойки регистрации. Наземная граница закрыта. Я и мои соотечественники, проживающие в городе, находимся в тупиковой ситуации».

Другие азербайджанцы, живущие в России, пожаловались редакции, «Радио Свобода», что цена авиабилета до Баку приближается к 3.000 манатам.

Самолеты, вылетающие из аэропортов Российской Федерации в Баку, забиты молодыми людьми, которые пытаются избежать мобилизации. Среди них как русские, так и азербайджанцы с российским гражданством.

С одним из них корреспондент ВВС побеседовал в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

«Азербайджанцы, имеющие гражданство России, пытаются спасти свою жизнь, - сказал азербайджанец из Курганской области. - Люди в панике, они не знают, что делать».

Парень подчеркнул, что пытался улететь в день объявления мобилизации, но не смог купить билет. По его словам, после указа о мобилизации цены на авиабилеты подскочили до запредельных высот.

«Билеты, которые мы обычно покупали за 8-10 тысяч рублей (240-300 манатов), сейчас продаются за 70-80 тысяч рублей (2.000-2.400 манатов). То есть, они подорожали в десять раз! - сказал сбежавший призывник. – Мы купили билет в среду. Когда на следующий день приехали в аэропорт Кургана, встретили там азербайджанцев, которые сказали нам, что цена билетов в одну сторону увеличилась до 100-120 тысяч рублей (3.000-3.600 манатов)».

Другой 31-летний азербайджанец, прилетевший в Баку из Москвы, рассказал, что после окончания военной службы в Азербайджане, он уехал на заработки в Россию, овладел там ремеслом рихтовщика автомобилей, начал неплохо зарабатывать, а через некоторое время получил российское гражданство.

«Я наладил свой бизнес и был уверен, что мне будет проще, если я получу гражданство России. Но началась война, и я не хочу воевать на стороне России. Поэтому и уехал из страны», - сказал он.

Еще один этнический азербайджанец, проживающий в в Москве, заявил, что возрастная категория, а также другие критерии воинского призыва в указе о мобилизации не указаны, а потому люди пребывают в состояния растерянности и ищут любой способ, чтоб покинуть страну.