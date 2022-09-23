Джейхун Байрамов об армянских провокациях и минах в Лачине

«В последнее время в Лачинском районе Азербайджана обнаружено большое количество противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

«Армения не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана, что предусмотрено трехсторонним заявлением от 10 ноября, и продолжает различную военную деятельность на территории Азербайджана, включая установку мин», - подчеркнул министр.

Он также заявил, что Армения открыто пытается нагнетать напряженность, чтобы манипулировать вниманием международного сообщества.

«Армения явно пыталась нагнетать напряженность, чтобы манипулировать вниманием международного сообщества. Таким образом, 13 сентября она проигнорировала договоренность о прекращении огня и продолжила вести огонь из крупнокалиберного оружия и артиллерии по территории Азербайджана. В результате с азербайджанской стороны погибли 80 военнослужащих, 282 военнослужащих и 2 мирных жителя получили ранения.