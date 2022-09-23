Израиль не уступит Иран американцам аналитическая выкладка Салема аль-Кетби

Подготовил: Валерий Кантор, автор haqqin.az

В статье, опубликованной в ведущем израильском издании The Jerusalem Post, Салем Аль-Кетби, аналитик из ОАЭ, утверждает, что политики, по мнению которых отношения между США и Израилем могут быть положены на алтарь новой ядерной сделки с Ираном, серьезно заблуждаются.

По мнению арабского аналитика, администрация Джо Байдена вряд ли станет менять подписание ядерных соглашений с Ираном на отказ от приверженности безопасности Еврейского государства.

От исхода переговоров по ядерной сделке с Ираном, во многом, зависит будущее президента США Джо Байдена

«Координация действий и сотрудничество между различными израильскими и американскими структурами находятся на максимально высоком уровне, – отмечает Аль-Кетби. – При этом важно учесть, что на их качество и содержание не влияет смена власти в США или в Израиле. Меняться могут только темпы развития сотрудничества в зависимости от уровня личных отношений, установившихся между лидерами двумя стран».

По мнению арабского аналитика, исторически тесные американо-израильские связи в полной мере отвечают интересам обоих государств.

«США не могут сохранить свое влияние в чрезвычайно важном для Белого Дома регионе Ближнего Востока, не оказывая при этом стратегической поддержки Израилю, – пишет Аль-Кетби. – У союзников многочисленные общие интересы, и они помогают друг другу их защищать».

Анализируя недавнее заявление премьер-министра Яира Лапида, весьма недвусмысленно давшего понять Байдену, что Израиль обладает полной свободой действий во всем, что касается защиты Еврейского государства от ядерной угрозы со стороны Ирана, Аль-Кетби пишет:

«Я думаю, Лапид сказал чистую правду. В вопросах национальной безопасности Израиль не может принять никаких ограничений, налагаемых США. На мой взгляд, для Израиля такие ограничения не существуют в принципе».

В то же время, арабский аналитик считает, что перед тем, как нанести прямой военный удар по ядерной инфраструктуре Ирана, израильтяне должны будут получить из Вашингтона «зеленый свет».

Израиль не сможет ударить по Ирану без согласования с США

«Вопрос не только в оперативных аспектах израильской атаки, – пишет аналитик. – Необходимо также рассмотреть ее вероятные стратегические последствия, особенно, учитывая способность Ирана мобилизовывать в ближневосточных странах в свою поддержку многочисленные вооруженные формирования.

Это требует от США создания мощной оборонительной линии – как в военном, так и в политическом смысле слова. Необходимо учитывать также широкие и разнообразные связи Ирана за пределами Ближнего Востока – например, с Россией. Атака иранских ядерных объектов без предварительного согласования с США может поставить Израиль в очень непростое положение. В этом контексте Вашингтон также заинтересован в тесной координации действий с Израилем, чтобы быть в курсе всех его планов».

Аль-Кетби считает, что сам факт существования тесного израильско-американского альянса является одной из главных причин, удерживающих Иран от резких шагов по наращиванию ядерного потенциала.

«В Тегеране уверены, что США в любом случае окажут поддержку Израилю, а потому рассчитывают все свои действия, исходя из этого, – пишет Аль-Кетби. – Другими словами, американо-израильское сотрудничество само по себе и есть сдерживающий фактор».

Касаясь влияния, которое оказывает на ситуацию война, развязанная Россией в Украине, а также недавнее резкое обострение армяно-азербайджанского конфликта на сопредельном с Ираном Южном Кавказе, Аль-Кетби указывает на то, что иранские лидеры понимают: в новых условиях угроза американского удара по их ядерным объектам определенно снижается.

"Невойна" в Украине, а также армяно-азербайджанский конфликт отвлекают США от Ирана

«Внимание США действительно приковано сейчас, главным образом, к развитию событий в Европе. Именно поэтому давление, которое оказывает Израиль в связи с иранской ядерной угрозой, приобретает в расчетах американских стратегов первостепенное значение», - пишет арабский аналитик, отмечая, что, после подписания «Соглашений Авраама», Израиль получил прямой доступ в воздушное пространство Ирана через страны Персидского залива – фактор, имеющий очень важное, если не решающее значение при проведении операции ЦАХАЛа против иранских ядерных объектов.

Рассматривая влияние, которое оказывают на развитие ситуации вокруг Ирана внутриполитические расклады в Израиле, Аль-Кетби отмечает, что все крупнейшие израильские партии пытаются предъявить своим избирателям успехи именно на иранском треке. И напоминает, что в 2017 году Биньямин Нетаньяху представил решение Дональда Трампа выйти из ядерной сделки, как свою личную победу.

По мнению аналитика, Яир Лапид должен сделать все возможное, чтобы в канун досрочных выборов в Кнессет, назначенных на 1 ноября, не допустить подписания новой ядерной сделки с Ираном. Аль-Кетби уверен, что политические противники Яира Лапида, который позиционирует себя в качестве реальной альтернативы лидирующего по всем опросам Биньямина Нетаньяху, наверняка трактовали бы это, как слабость позиций израильского премьера в Белом доме.

В 2017 году Биньямин Нетаньяху представил решение Дональда Трампа выйти из ядерной сделки, как свою личную победу

Аль-Кетби отмечает определенную симметрию ситуации и с другой стороны: определяя свою позицию в отношении Ирана, американские политики вынуждены учитывать влияние Израиля на еврейских избирателей-демократов в США – важнейший для Демократической партии нюанс в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Вот почему Израилю так важно дать понять, что он сохраняет за собой полную свободу действий даже в условиях тесного стратегического союза с США. Тем более что, как подчеркивает Аль-Кетби, на Ближнем Востоке и за океаном по-разному оценивают иранскую угрозу: в то время, как американцев, сосредоточившихся исключительно на ядерном аспекте, не слишком волнует иранская экспансия и поддержка Тегераном шиитских милиций, перманентно угрожающих политической стабильности разных стран, для большей части государств Ближнего Востока Исламская Республика Иран представляет экзистенциальную опасность.

В завершении статьи Аль-Кетби отмечает, что от исхода переговоров по ядерной сделке с Ираном, во многом, зависит будущее президента США Джо Байдена.

По мнению арабского аналитика, хотя хозяин Белого дома действительно готов пойти на многое, чтобы добиться подписания с Ираном нового ядерного соглашения, президент США при этом не готов поступиться единственным – безопасностью Государства Израиль и его немногочисленных стратегических партнеров.