Подготовил: Валерий Кантор, автор haqqin.az 01:48

В статье, опубликованной в ведущем израильском издании The Jerusalem Post, Салем Аль-Кетби, аналитик из ОАЭ, утверждает, что политики, по мнению которых отношения между США и Израилем могут быть положены на алтарь новой ядерной сделки с Ираном, серьезно заблуждаются. По мнению арабского аналитика, администрация Джо Байдена вряд ли станет менять подписание ядерных соглашений с Ираном на отказ от приверженности безопасности Еврейского государства.

«Координация действий и сотрудничество между различными израильскими и американскими структурами находятся на максимально высоком уровне, – отмечает Аль-Кетби. – При этом важно учесть, что на их качество и содержание не влияет смена власти в США или в Израиле. Меняться могут только темпы развития сотрудничества в зависимости от уровня личных отношений, установившихся между лидерами двумя стран». По мнению арабского аналитика, исторически тесные американо-израильские связи в полной мере отвечают интересам обоих государств. «США не могут сохранить свое влияние в чрезвычайно важном для Белого Дома регионе Ближнего Востока, не оказывая при этом стратегической поддержки Израилю, – пишет Аль-Кетби. – У союзников многочисленные общие интересы, и они помогают друг другу их защищать». Анализируя недавнее заявление премьер-министра Яира Лапида, весьма недвусмысленно давшего понять Байдену, что Израиль обладает полной свободой действий во всем, что касается защиты Еврейского государства от ядерной угрозы со стороны Ирана, Аль-Кетби пишет: «Я думаю, Лапид сказал чистую правду. В вопросах национальной безопасности Израиль не может принять никаких ограничений, налагаемых США. На мой взгляд, для Израиля такие ограничения не существуют в принципе». В то же время, арабский аналитик считает, что перед тем, как нанести прямой военный удар по ядерной инфраструктуре Ирана, израильтяне должны будут получить из Вашингтона «зеленый свет».

«Вопрос не только в оперативных аспектах израильской атаки, – пишет аналитик. – Необходимо также рассмотреть ее вероятные стратегические последствия, особенно, учитывая способность Ирана мобилизовывать в ближневосточных странах в свою поддержку многочисленные вооруженные формирования. Это требует от США создания мощной оборонительной линии – как в военном, так и в политическом смысле слова. Необходимо учитывать также широкие и разнообразные связи Ирана за пределами Ближнего Востока – например, с Россией. Атака иранских ядерных объектов без предварительного согласования с США может поставить Израиль в очень непростое положение. В этом контексте Вашингтон также заинтересован в тесной координации действий с Израилем, чтобы быть в курсе всех его планов». Аль-Кетби считает, что сам факт существования тесного израильско-американского альянса является одной из главных причин, удерживающих Иран от резких шагов по наращиванию ядерного потенциала. «В Тегеране уверены, что США в любом случае окажут поддержку Израилю, а потому рассчитывают все свои действия, исходя из этого, – пишет Аль-Кетби. – Другими словами, американо-израильское сотрудничество само по себе и есть сдерживающий фактор». Касаясь влияния, которое оказывает на ситуацию война, развязанная Россией в Украине, а также недавнее резкое обострение армяно-азербайджанского конфликта на сопредельном с Ираном Южном Кавказе, Аль-Кетби указывает на то, что иранские лидеры понимают: в новых условиях угроза американского удара по их ядерным объектам определенно снижается.

«Внимание США действительно приковано сейчас, главным образом, к развитию событий в Европе. Именно поэтому давление, которое оказывает Израиль в связи с иранской ядерной угрозой, приобретает в расчетах американских стратегов первостепенное значение», - пишет арабский аналитик, отмечая, что, после подписания «Соглашений Авраама», Израиль получил прямой доступ в воздушное пространство Ирана через страны Персидского залива – фактор, имеющий очень важное, если не решающее значение при проведении операции ЦАХАЛа против иранских ядерных объектов. Рассматривая влияние, которое оказывают на развитие ситуации вокруг Ирана внутриполитические расклады в Израиле, Аль-Кетби отмечает, что все крупнейшие израильские партии пытаются предъявить своим избирателям успехи именно на иранском треке. И напоминает, что в 2017 году Биньямин Нетаньяху представил решение Дональда Трампа выйти из ядерной сделки, как свою личную победу. По мнению аналитика, Яир Лапид должен сделать все возможное, чтобы в канун досрочных выборов в Кнессет, назначенных на 1 ноября, не допустить подписания новой ядерной сделки с Ираном. Аль-Кетби уверен, что политические противники Яира Лапида, который позиционирует себя в качестве реальной альтернативы лидирующего по всем опросам Биньямина Нетаньяху, наверняка трактовали бы это, как слабость позиций израильского премьера в Белом доме.