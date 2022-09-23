Украина срочно созывает Совбез ООН

«Украина требует срочно созвать заседание Совбеза Организаций Объединенных Наций по поводу «референдумов», которые Россия пытается проводить на временно украинской земле». Об этом в своем Twitter написал спикер Министерства иностранных дел страны Олег Николенко.

Он отметил, что Россия должна понести ответственность за дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины вопреки Уставу ООН.