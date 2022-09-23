Лавров: «Ядерная доктрина России распространяется и на присоединенные территории»

«Все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через «референдумы» территории в случае их закрепления в Конституции России». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Комментируя заявления о неминуемом ответе США в случае присоединения к России территорий Украины, Лавров отметил, что «не стал бы здесь заниматься какими-то мрачными прогнозами».

Он также заявил, что, поставляя оружие Киеву, США, Евросоюз и НАТО не могут претендовать на статус нейтральных, то есть не могут претендовать на то, что они не участвуют в конфликте.