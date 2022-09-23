Чавушоглу: Армения должна подписать мирное соглашение, предложенное Азербайджаном

Армения должна подписать мирное соглашение, предложенное Азербайджаном. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в Лос-Анджелесе.

"Для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе всеобъемлющее мирное соглашение, предложенное Азербайджаном, должно быть подписано Арменией и Азербайджаном как можно скорее. Мы поддерживаем этот процесс", - сказал Чавушоглу.

По его словам, Армения нуждается в мире.