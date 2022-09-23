Россия может заставить воевать на своей стороне украинских военнопленных. К такому выводу пришли аналитики американского Института исследования войны (ISW).

Отмечается, что РФ может сделать это, несмотря на грубое нарушение Женевской конвенции, согласно которой ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в районах, где он может подвергаться огню зоны боевых действий.

В институте напомнили, что 24 сентября российские государственные СМИ сообщили, что украинские военнопленные, содержащиеся в бывшей Еленовской колонии, в устной форме "просили" власть так называемой "ДНР" разрешить им воевать в добровольческом казачьем батальоне "Богдана Хмельницкого".