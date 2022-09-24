Мурад Самедов, собкор 10:47

Несколько недель назад haqqin.az писал о проблеме стремительного обмеления Каспийского моря. С сожалением приходится признавать, что эта тема звучит в последнее время все чаще и тревожнее. Обмеление Каспия особенно заметно на пляжах в Новханы, Загульбы и Бильгя. Корреспонденты haqqin.az, побывавшие в начале сентября на одном из бесплатных пляжей в Новханы, воочию убедились в серьезности и масштабности надвигающейся экологической катастрофы. Вода отступила примерно на 30-40 метров, а береговая полоса некогда многолюдного пляжа покрылась плотным зеленым одеялом водорослей, «украшенных» мусором и бытовыми отходами.

Схожая ситуация наблюдается и в Загульбе, где прибрежная полоса изобилует скалами, которые еще несколько лет назад находились среди волн и использовались местными ребятишками как трамплин для прыжков в воду. Увы, Каспий сегодня отступил далеко от этих скал. Самое неприятное заключается в том, что азербайджанские чиновники то ли не видят, то ли не хотят замечать, что Каспий стремительно мелеет. В отличие от наших соседей в Казахстане, которые, сталкиваясь с этой проблемой на противоположном берегу Каспийского моря, бьют тревогу и пытаются найти хоть какое-то решение. Несколько недель назад казахстанские СМИ опубликовали шокирующее видео, снятое неподалеку от нефтяного месторождения Каламкас. По пока неустановленной причине воды Каспия отступили в этом районе сразу на несколько километров, оставив на обмелевшем дне сотни тонн погибшей кефали.

«За Каламкасом вода резко ушла, - комментирует автор видео. – Миллиарды рыб погибли и наверняка скоро появятся на базарных прилавках. Эту рыбу вначале соберут, немного подморозят, а потом начнут людей кормить. Это страшно!..» Еще одно видео, свидетельствующее о реальных масштабах надвигающейся экологической катастрофы, опубликовал известный блогер из Актау Азамат Сарсенбаев. «С тяжелым сердцем прошелся по еще недавно дну нашего Каспийского моря… Помню, как в детстве мы боялись отплыть на 10 метров от берега. А тут уже можно пешком пройтись на 200 метров по голым камням, которые когда-то были глубоко под водой. Каждый год мы с тревогой наблюдаем, как на глазах мелеет наш Каспий, и это очень страшно», - сокрушается блогер, комментируя видео.

https://www.instagram.com/p/CcFems9liTI/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c6c0a4cd-818f-4194-84df-362876ff2d84

На фоне поступающих сообщений тревогу забили депутаты парламента Казахстана, по мнению которых крупнейшее в мире озеро находится на грани исчезновения. Депутат Айжан Скакова уверена, что если не предпринять экстраординарных мер, Каспийское море может повторить печальную судьбу Арала. По словам депутата, уровень воды в Каспии за последние 16 лет опустился на полтора метра. Что, в свою очередь, может повлиять на экосистему в регионе и ощутимо сказаться на экономике страны. В настоящее время Айжан Скакова активно лоббирует открытие Центра научных исследований, который будет заниматься исключительно проблемами обмеления Каспия.

Эту же проблему признают и в «Казгидромете», где заявили, что за последние 15 лет осадков в районе крупнейшего водоема выпало меньше, чем испарилось.

«В 2021 году отметка уровня моря составила минус 28 метров по балтийской системе, в первом квартале 2022 года – минус 28,69 метра по балтийской системе, а в конце 2022 года составит минус 28,67 метра», - сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова. В Министерстве экологии Казахстана также заверили, что они не сидят сложа руки и, в частности, предпринимают меры по сохранению тюленей в казахстанской части водоема. «Наше Министерство заключило договор с компанией «Казахстанское агентство прикладной экологии» на разработку естественно-научного обоснования для создания государственного природного резервата по сохранению популяции каспийского тюленя, которое будет представлено в январе следующего года», - сказал директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Олжас Беркинбаев. Стоит напомнить, что еще два года назад немецкие ученые из Гисенского и Бременского университетов вместе с голландским геологом Франком Весселингом из университета Утрехта построили прогнозируемую модель изменения уровня Каспийского моря до конца XXI века, опубликовав результаты этого исследования в журнале Nature Communications Earth & Environment.