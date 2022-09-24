Раиси прокомментировал протесты в Иране
Иран должен решительно отреагировать на протесты, охватившие страну после смерти Махсы Амини, задержанной полицией нравов, заявил президент республики Ибрагим Раиси, которого цитирует Reuters.
Сообщается, что Раиси указал на необходимость проводить различие между протестом и нарушением общественного порядка и безопасности, назвав «бунтом» события в стране. В связи с этим он пообещал «разобраться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия страны».